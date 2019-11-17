Еще один свидетель подтвердил связь между задержкой помощи Украине и Байденом

Задержка военной помощи Украине была связана с попыткой администрации Белого дома добиться начала расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи. Об этом говорится в обнародованных показаниях сотрудника Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Тима Моррисона, передает Reuters.

Так, во время закрытых показаний в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа Моррисон рассказал, что задержка военной помощи действительно была связана с расследованием по поводу Байдена, начать которое требовали от украинских властей.

Однако Моррисон отрицает, что в июльском телефонном разговоре между Трампом и президентом Владимиром Зеленским были нарушения. Он добавил, что не заметил в разговоре президентов ничего незаконного.

Напомним, ранее сообщалось, что в США обнародовали показания помощницы по внешней политике вице-президента Дженнифер Уильямс. Помощница Майка Пенса во время показаний в Конгрессе критиковала телефонный разговор Трампа с Зеленским и назвала его "неуместным".

Также РБК-Украина писало, что сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине.