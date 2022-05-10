Еще один "Солнцепек". ВСУ захватили у оккупантов новый трофей

Чеченские бойцы из добровольческого батального Шейха Мансура взяли в качестве трофей российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек". На счету ВСУ это не первая подобная реактивная система.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Андрея Цаплиенко.

"Эта реактивная система залпового огня стреляет термобарическими боеприпасами. Система смонтирована на шасси Т-72. Раньше ее не было на вооружении украинской армии. Сейчас у военных несколько трофейных установок", - пишет он.

По словам журналиста, вряд ли ВСУ будут использовать ее на постоянной основе. Дело в том, что у украинских военных не хватает необходимых боеприпасов в арсеналах.