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Еще один "Солнцепек". ВСУ захватили у оккупантов новый трофей

Фото: Фото: тяжелая огнеметная система "Солнцепек" (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Наталия Гурковская

Чеченские бойцы из добровольческого батального Шейха Мансура взяли в качестве трофей российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек". На счету ВСУ это не первая подобная реактивная система.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Андрея Цаплиенко.

"Эта реактивная система залпового огня стреляет термобарическими боеприпасами. Система смонтирована на шасси Т-72. Раньше ее не было на вооружении украинской армии. Сейчас у военных несколько трофейных установок", - пишет он.

По словам журналиста, вряд ли ВСУ будут использовать ее на постоянной основе. Дело в том, что у украинских военных не хватает необходимых боеприпасов в арсеналах.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов еще в апреле. Установка работала на Изюмском направлении.

Кроме того, российские войска в Запорожской области обстреляли позиции своих войск. Удар был нанесен тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".

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