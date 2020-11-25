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Еще один штат официально объявил о победе Байдена на выборах

Миннесота, Среда 25 ноября 2020 12:44
Еще один штат официально объявил о победе Байдена на выборах
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Еще один штат официально утвердил победу Джо Байдена на выборах президента США. Результаты выборов подтвердила Миннесота.

Об этом сообщает AP.

Сообщается, что Избирательная комиссия штата Миннесота единогласно подтвердила результаты выборов. Победу одержал Байден с отрывом в 233 тысячи голосов, что равняется 7%. Таким образом, он официально получил 10 голосов выборщиков штата.

По словам государственного секретаря Миннесоты Стива Саймона, штат в очередной раз стал лидером по явке - в выборах приняли участие 79,956% избирателей, что является самым высоким показателем в штате с 1956 года.

Он также отметил, что около 1,9 млн из почти 3,3 млн избирателей штата проголосовали из дома, досрочно или по открепительным талонам. Традиционным способом проголосовали только 42% избирателей.

Напомним, ранее Байден рассказал о первых планах на посту президента. В первые 100 дней он хочет провести миграционную реформу, а также отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде.

Отметим, Государственный департамент США уже начал процесс передачи дел избранному президенту.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденвыборы

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