ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ще один штат офіційно оголосив про перемогу Байдена на виборах

Міннесота, Середа 25 листопада 2020 12:44
Ще один штат офіційно оголосив про перемогу Байдена на виборах
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Ще один штат офіційно затвердив перемогу Джо Байдена на виборах президента США. Результати виборів підтвердила Міннесота.

Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що Виборча комісія штату Міннесота одноголосно підтвердила результати виборів. Перемогу здобув Байден з відривом у 233 тисячі голосів, що дорівнює 7%. Таким чином, він офіційно отримав 10 голосів вибірників штату.

За словами державного секретаря Міннесоти Стіва Саймона, штат в черговий раз став лідером за явкою - у виборах взяли участь 79,956% виборців, що є найвищим показником в штаті з 1956 року.

Він також зазначив, що близько 1,9 млн з майже 3,3 млн виборців штату проголосували з дому, достроково або за відкріпними талонами. Традиційним способом проголосували лише 42% виборців.

Нагадаємо, раніше Байден розповів про перші плани на посаді президента. У перші 100 днів він хоче провести міграційну реформу, а також скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище.

Зазначимо, Державний департамент США вже почав процес передачі справ обраному президенту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байденвыборы

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся