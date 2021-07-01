ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще один руководитель департамента покидает НБУ в знак протеста

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июля 2021 11:11
Еще один руководитель департамента покидает НБУ в знак протеста Фото: директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук покидает пост из-за несогласия с политикой руководства центробанка. Он поддержал коллег из Департамента лицензирования.

Об этом Ваврищук написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что полностью поддерживает позицию директора Департамента лицензирования Александра Бевза, который вместе с другими руководителями департамента подал в отставку и заявил об отходе от стандартов в центробанке.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сегодня сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ", - написал он.

Еще один руководитель департамента покидает НБУ в знак протеста

Виталий Ваврищук занимает должность руководителя Департамента финансовой стабильности с марта 2015 года.

Напомним, 30 июля руководство департамента лицензирования в полном составе подало заявления об увольнении. Как заявил позицию руководитель департамента Александр Бевз, централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, недопустимы в работе Национального банка Украины.

Отметим, с 16 июля 2020 года НБУ возглавляет Кирилл Шевченко. Его предшественник Яков Смолий сообщил о своей отставке 1 июля и заявил о систематическом политическом давлении.

После назначения новым главой НБУ Шевченко из центробанка были уволены большинство топ-менеджеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины протест
NEWS
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
DAILY
Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов