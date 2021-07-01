Еще один руководитель департамента покидает НБУ в знак протеста

Директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук покидает пост из-за несогласия с политикой руководства центробанка. Он поддержал коллег из Департамента лицензирования.

Об этом Ваврищук написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что полностью поддерживает позицию директора Департамента лицензирования Александра Бевза, который вместе с другими руководителями департамента подал в отставку и заявил об отходе от стандартов в центробанке.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сегодня сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ", - написал он.