Еще один рекорд. Роналду забил всем командам "Серии А"

Последним клубом "Серии А", которому не забивал Роналду, оставался "Кротоне". Эту ситуацию португалец исправил во вчерашнем матче - "Юве" победил 3:0, а сам Роналду отметился дублем.

Помимо этого Ронни приближается к рекорду Златана Ибрагимовича по количеству команд, которым он забивал. Так, португалец забил уже 78 различным командам, швед - 79.

Кроме этого дубль в ворота "Кротоне" помог Ронни возглавить гонку бомбардиров итальянского первенства. У португальца теперь 18 голов, что на один больше, чем у форварда "Интера" Ромелу Лукаку.