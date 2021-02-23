Еще один рекорд. Роналду забил всем командам "Серии А"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил еще один личный рекорд. Португалец забил всем командам, которые выступают в "Серии А".
Об этом сообщает портал Goal.com.
Последним клубом "Серии А", которому не забивал Роналду, оставался "Кротоне". Эту ситуацию португалец исправил во вчерашнем матче - "Юве" победил 3:0, а сам Роналду отметился дублем.
Помимо этого Ронни приближается к рекорду Златана Ибрагимовича по количеству команд, которым он забивал. Так, португалец забил уже 78 различным командам, швед - 79.
Кроме этого дубль в ворота "Кротоне" помог Ронни возглавить гонку бомбардиров итальянского первенства. У португальца теперь 18 голов, что на один больше, чем у форварда "Интера" Ромелу Лукаку.
Ранее РБК-Украина писало, что Роналду в январе забил 759 гол в карьере за клубы и сборную. Он повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах.
Также сообщалось, что Роналду нацелен побить мировой рекорд по голам за сборную.
Криштиану Роналду за время своей карьеры выступал за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус". Он является обладателем пяти "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и лучшим футболистом мира по версии ФИФА (2008, 2016, 2017).