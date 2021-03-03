Еще один госбанк получил статус уполномоченного на рынке электроэнергии
Кабинет министров Украины внес изменения в перечень уполномоченных банков рынка электрической энергии. В список попал Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк).
Решение принято во время заседания правительства 3 марта, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.
Таким образом, перечень уполномоченных банков, которые обслуживают текущие счета со специальным режимом использования рынке электрической энергии, включает "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк), ПАО "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк".
Напомним, платежеспособные банки Украины за 2020 год получили 41,296 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк -5,594 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). Больше всего отделений ранее в государственных Ощадбанке (1837) и ПриватБанке (1717). Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (396). На четвертом месте государственный Укргазбанк (276).