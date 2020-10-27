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Еще один город возобновляет обучение в школе с 28 октября

Автор: Анастасия Рокитна

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Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

В связи с этим в школах начинают включать отопление.

Напомним, Министерство образования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине. Такую же рекомендацию обнародовал и Кабинет министров.

По состоянию на 27 октября, в Украине начали действовать новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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