В еще нескольких регионах Казахстана отменили ЧП, введенное из-за протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить чрезвычайное положение еще в нескольких регионах страны. Режим ЧП прекратит действовать с 14 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
В частности, с 14 января режим ЧП отменили на территории Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях и города Шымкенте.
При этом чрезвычайное положение, введенное из-за протестов, будет отменено на территории Акмолинской и Костанайской областей в субботу, 15 января.
Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Участники протестов выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет более 220 млн долларов. При этом большая часть потерь приходится на Алматы.