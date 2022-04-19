"Еще месяц". Ракетные удары РФ по Украине будут до последнего дня войны, - Арестович

"Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны и безопасных мест сейчас не существует. Очень много еще ракет, они в основном бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала их по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет, можно сосчитать на сколько ракетных залпов у них осталось", - отметил он.

Арестович полагает, что часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

"Но я думаю, что еще месяц они будут бить, здесь мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", - добавил он.