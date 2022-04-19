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"Еще месяц". Ракетные удары РФ по Украине будут до последнего дня войны, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны. Такая тактика продлится еще как минимум месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире национального телемарафона.

"Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны и безопасных мест сейчас не существует. Очень много еще ракет, они в основном бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала их по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет, можно сосчитать на сколько ракетных залпов у них осталось", - отметил он.

Арестович полагает, что часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

"Но я думаю, что еще месяц они будут бить, здесь мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", - добавил он.

Напомним, ранее Арестович заявил, что в случае захвата Мариуполя Вооруженные силы Украины будут действовать решительно и окончательно добивать российские войска на украинской земле.

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