"Еще не конец истории": США анонсировали новые санкции против Коломойского

В частности, санкции может ввести Министерство финансов США.

"То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - сказал Кент.

Он напомнил, что бывший премьер из Украины Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.