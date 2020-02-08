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Еще две страны впервые поучаствуют в учениях See Breeze в Украине

Новости » Политика     08.02.2020 - 16:54
Еще две страны впервые поучаствуют в учениях See Breeze в Украине
Фото: флаг Южной Кореи (maxpixel.freegreatpicture)

К военным учениям присоединятся Южная Корея и Норвегия

Южная Корея и Норвегия впервые поучаствуют в военных учениях See Breeze 2020 в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничного ведомства, в этом году в военных учениях See Breeze, которые пройдут в Одессе, примут участие около 20 стран мира. В частности, впервые в истории военных учений к ним присоединятся представители Южной Кореи и Норвегии.

Кроме того, в течение этой недели в Киеве многонациональный штаб согласовывал концепцию и основной сценарий будущих маневров. В штабе работали специалисты из Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония впервые присоединится к военных учений See Breeze 2020 в Украине. Японские Силы самообороны согласились принять участие в военных учениях в Одессе. Участие Японии в учениях станет важным фактором для военного сотрудничества между странами.

Также РБК-Украина писало, что в октябре прошлого года в Черном море прошли военные учения при участии Украины, США и Румынии. Целью учений было усовершенствование мастерства и морской выучки и обмена опытом между кораблями государств-членов НАТО и стран-партнеров.

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Новости Украины НорвегияЮжная Кореявоенные учения
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