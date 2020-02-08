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Ще дві країни вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze в Україні

Новини » Політика     08.02.2020 - 16:54
Ще дві країни вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze в Україні
Фото: прапор Південної Кореї (maxpixel.freegreatpicture)

До військових навчань приєднаються Південна Корея та Норвегія

Південня Корея та Норвегія вперше візьмуть участь у військових навчаннях See Breeze 2020 в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонного відомства, цього року у військових навчаннях See Breeze, що пройдуть в Одесі, візьмуть участь близько 20 країн світу. Зокрема, вперше в історії військових навчань до них приєднаються представники Південної Кореї та Норвегії.

Крім того, впродовж цього тижня у Києві багатонаціональний штаб узгоджував концепцію та основний сценарій майбутніх маневрів. У штабі працювали фахівці Болгарії, Великої Британії, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія вперше приєднається до військових навчань See Breeze 2020 в Україні. Японські Сили самооборони погодилися взяти участь у військових навчаннях в Одесі. Участь Японії в навчаннях стане важливим фактором для військового співробітництва між країнами.

Також РБК-Україна писало, що у жовтні минулого року у Чорному морі відбулися військові навчання за участі України, США та Румунії. Метою військових навчань було удосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між кораблями держав-членів НАТО та країн-партнерів.

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