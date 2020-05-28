Еще два подозрения объявили по делу Гладковского

Правоохранители сообщили о подозрении еще двум фигурантам по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который подозревается в организации коррупционных схем в оборонной сфере. Оба подозреваемых - представители конвертационного центра, с помощью которого были легализованы 50 млн гривен, полученных в результате неуплаты налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуре в Facebook.

Обоих фигурантов подозревают по ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 УК Украины (пособничество в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем совершенные группой лиц в особо крупных размерах).

"Так, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в государственные предприятия концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций", - отметили в САП.

Отмечается, что в схеме также участвовал бывший директор "Оптимумспецдеталь".

Напомним, в конце апреля по данному делу правоохранители сообщили подозрение еще четырем фигурантам.

Также РБК-Украина писало, что в середине мая суд увеличил Гладковскому сумму нанесенных убытков почти на 7 млн гривен.