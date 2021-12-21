Еще шесть областей выходят из "красной" зоны: список

В Украине сокращается "красная" зона карантина. Из нее выходят Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.
Государственная комиссия исключит Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Черкасскую области из "красной" зоны в полночь 23 декабря.
Таким образом, "красная" зона сокращается до двух областей. В ней останутся такие области:
В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.