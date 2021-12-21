Ще шість областей виходять з "червоної" зони: список

В Україні скорочується "червона" зона карантину. З неї виходять Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.
Державна комісія виключить Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області з "червоної" зони опівночі 23 грудня.
Таким чином, "червона" зона скорочується двох областей. У ній залишаться такі області:
У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
У "жовтій" зоні карантину забороняється:
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.