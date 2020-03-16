Еще 5 областных центров ужесточили карантин из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ряд украинских городов вводят дополнительные меры безопасности

Житомир, Херсон, Ровно, Луцк и Чернигов усилят карантинные меры для предупреждения распространения коронавируса. Соответствующие решения приняли городские советы и комиссии на заседаниях в понедельник, 16 марта, сообщает РБК-Украина.

Житомир

17 марта прекращается работа спортивных заведений, секций, кружков, бассейнов, фитнес-клубов и центров, а также заведений сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, бани, прочее). С 19 марта закроют рестораны, бары, кафе и кофейни (кроме доставки на заказ), а также продуктовые и вещевые рынки. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

Херсон

С 17 марта временно закрывают кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие развлекательные заведения. Также прекратят работу спортивные клубы и тренажерные залы, ТРЦ и все городские рынки, кроме продуктовых.

Ровно

С 18 марта будут закрыты вещевые и продуктовые рынки, развлекательные центры, рестораны, бары, кафе, тренажерные и фитнес залы, бассейны и библиотеки. Исключением станут аптеки, продуктовые магазины и супермаркеты, АЗС, а также... гипермаркет "Эпицентр К".

Луцк

Городская власть остановила работу всех объектов общего пользования, расположенных в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого Старостинского округа. Также депутаты обратились к религиозным общинам города относительно безотлагательного принятия противоэпидемических мер в храмах Луцка.

Чернигов

С 17 марта будут закрыты детские спортивные площадки, бассейны, ночные клубы и дискотеки, а также абонентские отделы почти всех коммунальных предприятий города. Также запретят работу библиотек и Центра предоставления административных услуг.

Как и в большинстве украинских городов, будут работать только аптеки и магазины, торгующие продуктами питания и бытовыми товарами.

Напомним, сейчас уже 12 областных центров Украины усилили карантинные меры для недопущения распространения коронавируса: Полтава, Николаев, Суммы, Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Кривой Рог и Харьков.

Подробнее о том, что происходит в Украине и других странах 16 марта - в материале РБК-Украина.