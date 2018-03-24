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Ще 20 європейських країн мають намір вислати російських дипломатів

НовиниПолітика    24.03.2018 - 08:16
Фото: Макрон і Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Макрон і Мей (flickr.com/number10gov)

Безпрецедентна координована акція почнеться з понеділка

20 країн Європейського союзу і США можуть вислати російських дипломатів через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє газета The Times.

Безпрецедентна координована акція почнеться з понеділка. Дипломатів вишлють, за попередніми даними, на чотири тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада з нацбезпеки США вчора ввечері, 23 березня, рекомендувала президенту Дональду Трампу вислати з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля. Рішення президента США щодо російських дипломатів РФ можуть оголосити на початку наступного тижня.

Раніше глава уряду Великої Британії Тереза Мей поділилася з Євросоюзом секретною інформацією про перебіг розслідування отруєння екс-розвідника Скрипаля та зазначила, що Брюсселю варто почати видворяти з країн ЄС російських дипломатів, які шпигують.

В Естонії вважають, що заблокувати "Північний потік-2" ефективніше вислання дипломатів РФ Отруєння Скрипаля є "атакою на суверенітет ЄС", - Макрон
Теги публікації: Російська Федерація, отравление, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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