Ще 20 європейських країн мають намір вислати російських дипломатів

Безпрецедентна координована акція почнеться з понеділка

20 країн Європейського союзу і США можуть вислати російських дипломатів через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє газета The Times.

Безпрецедентна координована акція почнеться з понеділка. Дипломатів вишлють, за попередніми даними, на чотири тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада з нацбезпеки США вчора ввечері, 23 березня, рекомендувала президенту Дональду Трампу вислати з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля. Рішення президента США щодо російських дипломатів РФ можуть оголосити на початку наступного тижня.

Раніше глава уряду Великої Британії Тереза Мей поділилася з Євросоюзом секретною інформацією про перебіг розслідування отруєння екс-розвідника Скрипаля та зазначила, що Брюсселю варто почати видворяти з країн ЄС російських дипломатів, які шпигують.