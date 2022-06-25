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Еще 170 оккупантов и один самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: оккупанты гибнут сотнями (defence-ua.com)
Автор: Александр Белоус

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 170 оккупантов. Российские войска потеряли один самолет и один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 25 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34700 (+170) человек ликвидировано,
  • танков - 1511 (+4),
  • боевых бронированных машин - 3645 (+8),
  • артиллерийских систем - 764 (+5),
  • РСЗО - 241 (+0),
  • средства ПВО - 99 (+0),
  • самолетов - 217 (+1),
  • вертолетов - 184 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 626 (+4),
  • крылатые ракеты - 137 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2560 (+7),
  • специальная техника - 60 (+0).

Напомним, с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

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Генштаб ВСУ