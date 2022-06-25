Еще 170 оккупантов и один самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 170 оккупантов. Российские войска потеряли один самолет и один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального штаба ВСУ в Facebook .

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Напомним, с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

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