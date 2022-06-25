Ще 170 окупантів і один літак: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За минулу добу українські військові ліквідували 170 окупантів. Російські війська втратили один літак і один вертоліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 25 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, з початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.
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