Ще 170 окупантів і один літак: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За минулу добу українські військові ліквідували 170 окупантів. Російські війська втратили один літак і один вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального штабу ЗСУ в Facebook .

За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, з початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.

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