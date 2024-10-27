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У ЄС зробили заяву щодо виборів до парламенту Грузії

Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора в Грузії відбулися парламентські вибори, які пройшли із значними порушеннями. У зв'язку з цим грузинське питання буде винесене на засідання Євроради.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Після парламентських виборів у Грузії я маю намір винести грузинське питання на порядок денний неформального засідання Європейської ради в Будапешті", - написав він.

Шарль Мішель зазначив, що "ми беремо до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ" і закликав Центральну виборчу комісію в Грузії, а також інші відповідні органи - виконати свій обов'язок. Зокрема, оперативно, прозоро та незалежно розглянути всі порушення та звинувачення, пов'язані з виборами.

"Ці передбачувані порушення мають бути ретельно прояснені та усунуті. Ми знову звертаємося до грузинського керівництва із закликом підтвердити відданість європейському курсу країни, відповідно до висновків засідань Європейської ради у червні та жовтні. Конструктивний та інклюзивний діалог між усіма політичними силами зараз особливо важливий", - пише Мішель.

Глава Євроради додав, що на засіданні у листопаді Європейська рада оцінить ситуацію, що склалася, і визначить подальші кроки у відносинах з Грузією.

Нагадаємо, сьогодні президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала громадян до протесту. Вона заявила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані".

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Рада ЄвропиГрузіяШарль Мишель