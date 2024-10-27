У ЄС зробили заяву щодо виборів до парламенту Грузії

"Після парламентських виборів у Грузії я маю намір винести грузинське питання на порядок денний неформального засідання Європейської ради в Будапешті", - написав він.

Шарль Мішель зазначив, що "ми беремо до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ" і закликав Центральну виборчу комісію в Грузії, а також інші відповідні органи - виконати свій обов'язок. Зокрема, оперативно, прозоро та незалежно розглянути всі порушення та звинувачення, пов'язані з виборами.

"Ці передбачувані порушення мають бути ретельно прояснені та усунуті. Ми знову звертаємося до грузинського керівництва із закликом підтвердити відданість європейському курсу країни, відповідно до висновків засідань Європейської ради у червні та жовтні. Конструктивний та інклюзивний діалог між усіма політичними силами зараз особливо важливий", - пише Мішель.

Глава Євроради додав, що на засіданні у листопаді Європейська рада оцінить ситуацію, що склалася, і визначить подальші кроки у відносинах з Грузією.