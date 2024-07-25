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В ЄС знову закликали Китай вплинути на Росію для завершення війни проти України

Брюссель, Четвер 25 липня 2024 17:54
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В ЄС знову закликали Китай вплинути на Росію для завершення війни проти України Фото: Єврокомісія зробила заяву після візиту Кулеби в Пекін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Єврокомісії зробила заяву після візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби в Пекін. На їх думку, Китай має вплинути на Російську Федераццію для завершення війни.

Про це заявила речник Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.

"Це не моя справа - коментувати відносини між Китаєм і Україною у цей час. Що я можу сказати - це те, що ми маємо дуже чітку позицію щодо України. Ми постійно проголошували таку позицію, у тому числі для наших колег в Китаї. Вона про те, що Китай, як член ООН і Ради безпеки ООН, має скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити цю війну в Україні", - сказала речниця.

Вона також зауважила, що ЄС продовжує підтримувати "формулу миру" президента України Володимира Зеленського, яка на цей час є єдиним прийнятним мирним планом для завершення російської війни в Україні.

"Для нас план миру - це мирний план президента Зеленського. Високий представник ЄС дуже чітко заявив про це минулого понеділка в ході Ради міністрів ЄС із закордонних справ, це питання було обговорено серед 27-ми міністрів", - наголосила Массралі.

За її словами, позиція Єврокомісії щодо мирного плану ніколи не змінювалася, і вона полягала завжди в тому, що Україна має бути частиною цих переговорів.

Нагадаємо, вчора, 25 липня міністр закордонних справ України провів тригодинну зустріч зі своїм китайським колегою Ван І.

РБК-Україна у своєму матеріалі детальніше розповіло про візит Кулеби, а також про те, чи варто розраховувати на те, що даний візит може стати проривним.

Водночас під час свого відеозвернення Зеленський наголосив, що після переговорів двох міністрів Київ отримав чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

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