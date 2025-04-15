У ЄС знайшли спосіб обійти вето Орбана на санкції проти Росії, - Bloomberg

Європейський Союз вивчає способи розширення санкцій проти Росії без підтримки всіх 27 держав-членів. Такий маневр дасть змогу ЄС продовжити заходи, незважаючи на протидію Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Європейська комісія, зважує, чи зможе вона перетворити санкції на торговельні заходи, які не вимагають одностайної згоди, повідомили джерела. Торгові заходи зазвичай вимагають кваліфікованої більшості для схвалення.

Наступне продовження санкцій проти Росії має відбутися в липні. Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на заходи. Вона робила це і в минулому, перш ніж відступити на тлі переговорів з комісією з часто не пов'язаних між собою питань.

Важливі санкції

Деякі з санкцій ЄС щодо Росії включають обмеження на експорт технологій, використовуваних у зброї або необхідних для її виробництва, а також заборони на імпорт товарів, включно зі сталевою продукцією, більшою частиною нафти й алюмінію.

Блоку необхідно буде відновити інші заходи, включно із заморожуванням активів російського центробанку на суму приблизно 200 млрд євро і внесенням у списки сотень осіб, судів і організацій, які допомагали Москві у війні проти України.

Іншим варіантом могла б стати коаліція держав-членів, які бажають повторити санкції всередині країни, за словами джерел. Велика частина заморожених активів центрального банку Росії зберігається через бельгійський кліринговий дім Euroclear.

Позиція Орбана

Наразі ЄС ухвалив 16 пакетів санкцій щодо Росії і наразі працює над новим пакетом заходів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримував тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним і стверджував, що Росія не становить військової загрози для ЄС. Раніше цього року Орбан ненадовго затримав окреме продовження санкцій після перемоги президента США Дональда Трампа в листопаді.

Адміністрація Трампа поки дотримується своїх санкцій, хоча й дала зрозуміти, що заходи можуть бути частиною переговорів. Вона припустила, що деяке послаблення може супроводжувати угоду між Росією та Україною. Але санкції можуть бути розширені, якщо Москва продовжить відмовлятися від припинення вогню, на яке Київ уже погодився.

Досі більшість європейських лідерів рішуче відкидали будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви, виступаючи натомість за посилення тиску на Росію.