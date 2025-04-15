В ЕС нашли способ обойти вето Орбана на санкции против России, - Bloomberg

Европейский Союз изучает способы расширения санкций против России без поддержки всех 27 государств-членов. Такой маневр позволит ЕС продлить меры, несмотря на противодействие Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Европейская комиссия, взвешивает, сможет ли она преобразовать санкции в торговые меры, которые не требуют единогласного согласия, сообщили источники. Торговые меры обычно требуют квалифицированного большинства для одобрения.

Следующее продление санкций против России должно состояться в июле. Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на меры. Она делала это и в прошлом, прежде чем отступить на фоне переговоров с комиссией по часто не связанным между собой вопросам.

Важные санкции

Некоторые из санкций ЕС в отношении России включают ограничения на экспорт технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства, а также запреты на импорт товаров, включая стальную продукцию, большую часть нефти и алюминия.

Блоку необходимо будет возобновить другие меры, включая заморозку активов российского центробанка на сумму около 200 млрд евро и включение в списки сотен лиц, судов и организаций, которые помогали Москве в войне против Украины.

Другим вариантом могла бы стать коалиция государств-членов, желающих повторить санкции внутри страны, по словам источников. Большая часть замороженных активов центрального банка России хранится через бельгийский клиринговый дом Euroclear.

Позиция Орбана

На данный момент ЕС принял 16 пакетов санкций в отношении России и в настоящее время работает над новым пакетом мер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживал тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и утверждал, что Россия не представляет военной угрозы для ЕС. Ранее в этом году Орбан ненадолго задержал отдельное продление санкций после победы президента США Дональда Трампа в ноябре.

Администрация Трампа пока придерживается своих санкций, хотя и дала понять, что меры могут быть частью переговоров. Она предположила, что некоторое послабление может сопровождать сделку между Россией и Украиной. Но санкции могут быть расширены, если Москва продолжит отказываться от прекращения огня, на которое Киев уже согласился.

До сих пор большинство европейских лидеров решительно отвергали любое смягчение санкций против Москвы, выступая вместо этого за усиление давления на Россию.