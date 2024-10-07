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В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз обговорює варіанти обходу вето Угорщини на рішення профінансувати військову допомогу Україні на суму понад 6 млрд євро. Один спосіб вже знайшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповіли джерела видання, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Таке рішення дозволило б спрямовувати кошти з фонду на основі згоди вкладників, а не за умови консенсусу всіх країн-членів.

Поки що неясно, чи отримає така ініціатива підтримку, оскільки багато рішень ЄС потребують консенсусу.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що посли ЄС проведуть зустріч у вівторок, щоб обговорити деталі такого плану.

Що передувало

Нагадаємо, Угорщина вже кілька місяців блокує фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру.

Це нібито пов'язано з побоюванням Будапешта, що кошти, які він вніс до фонду, будуть витрачені на військову допомогу Україні.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що поки Україна не відновить транзит російської нафти "Лукойл", його країна продовжить блокувати рішення про 6,5 млрд євро.

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ЄвросоюзУгорщинаДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні