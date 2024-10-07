В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg

Як розповіли джерела видання, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Таке рішення дозволило б спрямовувати кошти з фонду на основі згоди вкладників, а не за умови консенсусу всіх країн-членів.

Поки що неясно, чи отримає така ініціатива підтримку, оскільки багато рішень ЄС потребують консенсусу.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що посли ЄС проведуть зустріч у вівторок, щоб обговорити деталі такого плану.