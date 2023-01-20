ЄС зможе позбутися залежності від російського газу, - прем'єр Нідерландів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, зроблену під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Політик розміркував над тим, чи було помилкою відмовитися від атомної енергетики та зазначив, що не здивується, якщо з часом багато хто почне інвестувати кошти в її розвиток.

"Ми вважаємо, що це має стати частиною нашого енергетичного кошика. Звичайно, на це піде багато років, і в короткостроковій перспективі ми робимо ставку на скраплений газ, на постачання зі США. Але я впевнений, що в якийсь момент ми зможемо позбутися залежності від РФ", - вказав Рютте.

Глава уряду Нідерландів висловив переконання, що рухатися у цьому напрямку слід було вже давно.

"Стосовно залежності від російського газу - я згоден, що ЄС зайняв певну вичікувальну позицію, мовляв, у нас є дешевий газ, і це добре для нашої економіки. Ми мали почати діяти раніше”, - підкреслив прем'єр-міністр.