ЄС не зможе компенсувати Україні допомогу від США, - Боррель

Європа не зможе замінити Україні допомогу, яку надавали США. Проте ЄС збільшить підтримку.
Таку заяву зробив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Боррель заявив, що рішення Конгресу США
"Україні потрібна підтримка Європейського союзу", - сказав дипломат, додавши, що ЄС збільшить підтримку, але Києву також потрібна допомога Вашингтону.
Боррель підкреслив, що "Європа не може замінити США" у питанні допомоги Україні.
Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.
Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.
На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну.
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