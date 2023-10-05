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ЄС не зможе компенсувати Україні допомогу від США, - Боррель

Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європа не зможе замінити Україні допомогу, яку надавали США. Проте ЄС збільшить підтримку.

Таку заяву зробив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Боррель заявив, що рішення Конгресу США 

"Україні потрібна підтримка Європейського союзу", - сказав дипломат, додавши, що ЄС збільшить підтримку, але Києву також потрібна допомога Вашингтону.

Боррель підкреслив, що "Європа не може замінити США" у питанні допомоги Україні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну.

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Військова допомогаЕвросоюзСполучені Штати АмерикиЖозеп Боррель