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В ЕС не смогли договориться о новом пакете санкций против России, - СМИ

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Среда 22 февраля 2023 17:51
В ЕС не смогли договориться о новом пакете санкций против России, - СМИ Фото: в ЕС не смогли договориться о новом пакете санкций против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны ЕС так и не смогли достичь договоренности о новом пакете санкций против России. Перенесли переговоры на завтра, 23 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что пакет санкций желают ввести в годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности о российских активах в Европе", - сказал один из источников.

Последующие переговоры между представителями стран-членов ЕС запланированы на четверг во второй половине дня.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Евросоюз продлит антироссийские ограничения еще на полгода. По словам журналиста Рикарда Йозвяка, Венгрия отозвала соответствующие требования по исключению некоторых лиц из списка санкций.

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