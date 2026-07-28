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У ЄС жорстко відповіли дружині Пєскова на спробу скасувати санкції

18:13 28.07.2026 Вт
3 хв
Спроба Навкі скасувати санкції отримала відповідь із Брюсселя
aimg Анастасія Никончук
Фото: прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков (GettyImages)

Тетяна Навка заперечує санкції ЄС, однак у Єврокомісії заявили, що обмеження проти дружини Дмитра Пєскова є обґрунтованими та введені на підставі конкретних доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Ануара ель Ануні.

Чому суперечка навколо санкцій не вщухає

Тетяна Навка заперечує введені проти неї санкції Європейського союзу, домагаючись їх скасування. На тлі цього у Єврокомісії знову підтвердили, що не бачать підстав для перегляду обмежувальних заходів.

У Єврокомісії впевнені у законності санкцій

Представник Європейської комісії Ануар ель Ануні заявив, що всі індивідуальні санкції ЄС, у тому числі щодо дружини прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова Тетяни Навки, ґрунтуються на чітких юридичних критеріях та підтверджені необхідною доказовою базою.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки Брюссель упевнений у правомірності обмежень проти Навки, представник Єврокомісії зазначив: "Коротка відповідь – дуже".

За його словами, кожна санкція Європейського союзу є правовим рішенням, яке може бути оскаржено у Суді ЄС. Саме тому перед включенням фізичних чи юридичних осіб до списку санкцій проводиться оцінка наявних доказів.

Які аргументи навели у Брюсселі

У Єврокомісії нагадали, що за наявною інформацією Тетяна Навка є співвласником компаній та об'єктів нерухомості, розташованих на території тимчасово окупованого Криму.

"Тетяна Навка - співвласниця компаній та нерухомості, розташованих в АР Крим, який був незаконно анексований Російською Федерацією. Тому вона підтримує дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - заявив Ануар ель Ануні.

Крім того, у Брюсселі вказали, що Навка пов'язана з особою, яка вже перебуває під санкціями ЄС.

"Навка пов'язана з особою (її чоловіком Пєсковим), включеною до списку, яка активно підтримувала дії або політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні", – зазначив представник Єврокомісії.

Позиція ЄС залишається незмінною

У Єврокомісії наголосили, що чинні санкції засновані на чинному європейському законодавстві та можуть бути переглянуті лише за наявності відповідних юридичних підстав.

На завершення Ануар ель Ануні знову підтвердив упевненість Брюсселя у правомірності обмежувальних заходів, введених проти дружини Дмитра Пєскова.

Нагадуємо, що в рамках нового санкційного пакету Європейський Союз може внести до чорного списку понад 1600 компаній, які, за даними ЗМІ, сприяють Росії у веденні війни проти України. Якщо обмеження затвердять, кількість російських підсанкційних організацій збільшиться приблизно на 50%. За інформацією джерел, сукупний річний оборот цих компаній перевищує 20 млрд. доларів, а загальна чисельність їхніх співробітників становить понад 265 тисяч осіб.

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