ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС згорнув військову навчальну місію в Малі

Понеділок 20 травня 2024 04:37
UA EN RU
ЄС згорнув військову навчальну місію в Малі Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз виводить весь персонал зі своєї військової тренувальної місії EUTM в Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глави дипломатії Європейського союзу (ЄС) Жозепа Борреля.

"Навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу вчора (18 травня - ред.). Весь персонал, який працює під прапором Євросоюзу, залишив країну", - написав Боррель.

Він також подякував учасникам місії за "величезні зусилля з підготовки понад 20 тисяч військовослужбовців ЗС Малі, проведення консультацій, а також навчальних курсів".

Боррель нагадав, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили Малі, а також об’єднані сили групи "G5 Сахель", допомагаючи боротися з тероризмом.

"Місія завершилася, але ми продовжуємо працювати в регіоні Сахель та посилюємо співпрацю з країнами Гвінейської затоки", - підкреслив Боррель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати розпочали переговори з представниками хунти Нігеру про виведення американських військ із країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Мали
NEWS
"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня: у які години
"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня: у які години
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому