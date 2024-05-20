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ЕС свернул военную учебную миссию в Мали

Понедельник 20 мая 2024 04:37
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ЕС свернул военную учебную миссию в Мали Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз выводит весь персонал из своей военной тренировочной миссии EUTM в Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля.

"Учебная миссия ЕС в Мали завершила работу вчера (18 мая – ред.). Весь персонал, работающий под флагом Евросоюза, покинул страну", – написал Боррель.

Он также поблагодарил участников миссии за "огромные усилия по подготовке более 20 тысяч военнослужащих ВС Мали, проведению консультаций, а также учебным курсам".

Боррель напомнил, что обучающая миссия EUTM в Мали поддерживала вооруженные силы Мали, а также объединенные силы группы "G5 Сахель", помогая бороться с терроризмом.

"Миссия завершилась, но мы продолжаем работать в регионе Сахель и усиливаем сотрудничество со странами Гвинейского залива", – подчеркнул Боррель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты начали переговоры с представителями Нигерской хунты о выводе американских войск из страны.

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