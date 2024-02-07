ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС не собирается вводить санкции против пропагандиста Карлсона, - журналист

Среда 07 февраля 2024 22:25
UA EN RU
ЕС не собирается вводить санкции против пропагандиста Карлсона, - журналист Архивное фото: Такер Карлсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз не собирается вводить санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона, который взял интервью у российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в социальной сети X.

"И нет, ЕС не собирается вводить санкции против Такера Карлссона", - пишет он.

По его словам, об этом говорит некий член Европейского парламента, который не имеет права голоса по вопросам санкций ЕС.

"Около 250 россиян и компаний вскоре будут подвергнуты санкциям из-за войны в Украине", - добавил журналист.

Что предшествовало

Сегодня Newsweek написало, что Европейский союз может ввести санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона из-за интервью последнего с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как поясняло издание, для того, чтобы внести лицо в санкционный список ЕС, необходимо представить доказательства на рассмотрение Службы внешних дел ЕС. После этого дело передадут на рассмотрение Европейскому совету - органу, состоящему из лидеров стран ЕС, которые, в свою очередь, будут принимать окончательное решение о введении ограничений.

РБК-Украина рассказало о том, кто такой Такер Карлсон и почему его называют "американским Соловьевым".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России
NEWS
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить