ЄС не потерпить агресії ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні, - глава Єврокомісії

Вона підкреслила, що вторгнення Росії в Україну свідчить про те, що авторитарні лідери готові виконувати свої погрози.

"Агресивна війна Росії проти України підриває основи міжнародного порядку. Вона порушує Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, такі як територіальна цілісність і суверенітет", - заявила глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку.

"Саме тому Європа підтримує мужню боротьбу України проти агресора, оскільки незаконне застосування сили не може бути допущено ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні. Безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку. Виклики заснованому на правилах порядку в нашому взаємопов'язаному світі зачіпають усіх нас", - підкреслила вона.

Фінансова допомога ЄС для України

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання нового пакету фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

При цьому видання Bloomberg повідомляло, що допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим за 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.