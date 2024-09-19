У ЄС заявили, що можуть позбавити Грузію безвізового режиму через відкат від демократії

Як пише видання, інформацію про можливе позбавлення грузин безвізу підтвердив представник виконавчого органу ЄС. За його словами, у випадку, якщо партія "Грузинська мрія" продовжить авторитарний курс, можливі всі варіанти реагування, "включно з потенційним тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму".

"У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного Плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації", - додав він.

За даними Politico, відповідна переоцінка буде проведена у разі розвитку "подій, які становлять ризик для внутрішньої безпеки Шенгенської зони.

Нагадаємо, що з 2017 року громадяни Грузії можуть відвідувати країни ЄС, що входять до Шенгенської зони, до шести місяців на рік без віз.