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У ЄС заявили, що економіка РФ відчує реальні наслідки санкцій наступного року

Фото: Економіка Росії постраждає від санкцій (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Середньострокова перспектива російської економіки дуже погана. Санкції дадуть значний ефект уже наступного року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

"Проблема в тому, що це скоріше повільний прокол, аніж вибух шини", - сказав він.

За його словами, щоб вплинути на поведінку Росії, потрібно трохи більше часу, ніж, можливо, деякі люди думали на самому початку.

"Але це виявиться, і я думаю, що більшість економістів зійдуться на думку, що десь наступного року, протягом наступного року, російській економіці доведеться розплачуватися", - прогнозує О'Салліван.

Як зазначив представник ЄС, це не обов'язково відповідає тимчасовим рамкам війни, що відбувається.

"Український народ вмирає щодня, і ми це визнаємо. Ось чому такі важливі інші форми допомоги, звичайно, військова допомога, насамперед протиповітряна оборона, макроекономічна допомога, щоб допомогти економіці України продовжувати функціонувати", - додав він.

Нагадаємо, спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції мають серйозний вплив на Росію, і згодом це ставатиме все більш і більш очевидним. За його словами, Путін був змушений поїдати російську економіку.

Москва змушена витрачати на війну дедалі більше коштів: 30% державних витрат Росії йдуть на ці цілі, близько 6 чи 7 відсотків ВВП.

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