У ЄС заявили, що економіка РФ відчує реальні наслідки санкцій наступного року

"Проблема в тому, що це скоріше повільний прокол, аніж вибух шини", - сказав він.

За його словами, щоб вплинути на поведінку Росії, потрібно трохи більше часу, ніж, можливо, деякі люди думали на самому початку.

"Але це виявиться, і я думаю, що більшість економістів зійдуться на думку, що десь наступного року, протягом наступного року, російській економіці доведеться розплачуватися", - прогнозує О'Салліван.

Як зазначив представник ЄС, це не обов'язково відповідає тимчасовим рамкам війни, що відбувається.

"Український народ вмирає щодня, і ми це визнаємо. Ось чому такі важливі інші форми допомоги, звичайно, військова допомога, насамперед протиповітряна оборона, макроекономічна допомога, щоб допомогти економіці України продовжувати функціонувати", - додав він.