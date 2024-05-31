У ЄС заявили, що економіка РФ відчує реальні наслідки санкцій наступного року

Середньострокова перспектива російської економіки дуже погана. Санкції дадуть значний ефект уже наступного року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.
"Проблема в тому, що це скоріше повільний прокол, аніж вибух шини", - сказав він.
За його словами, щоб вплинути на поведінку Росії, потрібно трохи більше часу, ніж, можливо, деякі люди думали на самому початку.
"Але це виявиться, і я думаю, що більшість економістів зійдуться на думку, що десь наступного року, протягом наступного року, російській економіці доведеться розплачуватися", - прогнозує О'Салліван.
Як зазначив представник ЄС, це не обов'язково відповідає тимчасовим рамкам війни, що відбувається.
"Український народ вмирає щодня, і ми це визнаємо. Ось чому такі важливі інші форми допомоги, звичайно, військова допомога, насамперед протиповітряна оборона, макроекономічна допомога, щоб допомогти економіці України продовжувати функціонувати", - додав він.
Нагадаємо, спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції мають серйозний вплив на Росію, і згодом це ставатиме все більш і більш очевидним. За його словами, Путін був змушений поїдати російську економіку.
Москва змушена витрачати на війну дедалі більше коштів: 30% державних витрат Росії йдуть на ці цілі, близько 6 чи 7 відсотків ВВП.