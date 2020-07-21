В ЕС заявили о прогрессе в переговорах по спасению экономики

На финансовом саммите ЕС удастся достичь положительного результата. Участникам удалось договориться о значительной части грантов на восстановление экономики в условиях пандемии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры, которые состоялись ночью 20 июля, завершились тем, что страны согласовали сумму грантов в размере 390 млрд евро. Остальную часть фонда составят краткосрочные займы.

Лидеры государств встретятся для обсуждения общего размера фонда восстановления экономики, а также механизмов контроля расходов.

Ранее стало известно, что Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, из-за позиции которых переговоры о пакете мер для перезагрузки экономики ЕС зашли в тупик, готовы поддержать ключевой пункт соглашения.

Напомним, 27 лидеров ЕС уже три дня обсуждают предложенный фонд восстановления экономики на сумму 750 миллиардов евро и бюджет ЕС на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро. Однако достичь договоренности им пока не удалось.

Также РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии.

Добавим, лидеры стран Европейского союза собрались в пятницу, 17 июля, для переговоров о многомиллиардном фонде спасения экономики.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.