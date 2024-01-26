В ЄС заявили про готовність продовжити захист для українці у 2025 році
В Європейському союзі за потреби готові продовжити тимчасовий захист українців після березня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ніколь Де Мур, державного секретаря з питань притулку і міграції Бельгії, яка головує в ЄС.
За її словами, ЄС повинен розрахувати різні сценарії до березня 2025 року. Тому захист для українців, на думку посадовиці, - це одна з можливостей. У Брюсселі наголосили, що за потреби допомогу можуть продовжити.
Ніколь Де Мур додала, що європейські міністри на неформальному засіданні Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ підтвердили солідарність та свої зобов’язання перед Україною. Вони погодилися, що потрібно гармонізувати законодавство в цій сфері, тому що мати 27 різних правових підходів щодо українських біженців було б контрпродуктивно.
Представниця Бельгії додала, що Єврокомісія та країни-члени блоку продовжать ці обговорення із залученням української влади, щоб ухвалити спільне рішення у недалекому майбутньому.
Єврокомісія не представлятиме пропозицій, поки їх не погодять Україна та держави ЄС.
Допомога українським біженцям в ЄС
Нагадаємо, тимчасовий захист українців у ЄС дозволяє легально жити в європейських країнах. Українці мають доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла.
Станом на листопад 2023 року 4,2 мільйона українців скористалися директивою про тимчасовий захист.
За даними видання Politico, Україна та ЄС обговорюють майбутнє повернення українських біженців.
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