Україна та ЄС обговорюють майбутнє повернення українських біженців, - Politico

Україна та Європейський Союз проводять перемовини щодо того, аби майбутні міграційні правила ЄС допомагали у поверненні українців додому наступного року та підтримати економіку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Politico.

За даними видання, українські представники наразі перебувають у пошуках регулювання, яке б заохочувало українців повертатися додому. Зокрема, наразі проходять обговорення щодо того, щоб визначити як виглядатимуть правила ЄС після березня 2025 року. Зокрема, якщо ЄС візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна.

Варто зауважити що наразі не Україна офіційно не зверталась до ЄС з проханням сприяти поверненню біженців додому. Як зазначив один з дипломатів ЄС - наразі це не є конкретним проханням від українського уряду, а швидше дослідницьким.

Водночас інший дипломат заявив, що в ЄС очікують певного тиску з боку Києва після того, як в Україні ухвалять новий закон про мобілізацію.

Однак, якщо в ЄС все ж дозволять українським біженцям залишатися до закінчення війни, то необхідно буде доручити Єврокомісії створити нову систему захисту біженців. Варто зауважити, що чинна директива про тимчасовий захист вже двічі продовжувалася.

Українські біженці за кордоном

Різні оцінювання свідчать, що у 2024 році за кордоном перебувають приблизно шість мільйонів українців, хоча значна частка вже й повернулася додому.

Соціологи виявили, які чинники спонукають українських біженців їхати назад з Європи. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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