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ЕС завершил процедуру утверждения четвертого пакета санкций против России

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Брюссель, Вторник 15 марта 2022 09:53
ЕС завершил процедуру утверждения четвертого пакета санкций против России Фото: ЕС завершил процедуру утверждения четвертого пакета санкций против России (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В Евросоюзе завершили письменную процедуру утверждения четвертого пакета санкций против РФ. Официальное решение опубликуют уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Письменная процедура для 4-го пакета санкций ЕС в отношении России завершена. Решение должно быть опубликовано в официальном журнале позже, сегодня", - написал журналист.

Напомним, вчера стало известно, что послы ЕС одобрили четвертый пакет санкций против России.

Как ранее сообщалось, пакет может содержать такие ограничения как: запрет на экспорт предметов роскоши и на новые инвестиции ЕС в российский энергетический сектор, а также запрет на импорт стали и железа.

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