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ЕС завершил предварительные переговоры еще с одним разработчиком COVID-вакцины

Брюссель, Вторник 12 января 2021 17:47
ЕС завершил предварительные переговоры еще с одним разработчиком COVID-вакцины
Фото: вакцина от коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с еще одним разработчиком потенциальной вакцины от коронавируса. ЕС может закупить COVID-вакцину французской фармацевтической компании Valneva.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия договорилась с Valneva о закупке 30 млн доз потенциальной вакцины для всех стран ЕС, а в дальнейшем планируют закупить еще столько же доз.

"Продолжающаяся пандемия коронавируса в Европе и всему миру делает как никогда важным, чтобы все государства ЕС имели доступ к максимально широкому портфелю вакцин, чтобы помочь защитить людей в Европе и за ее пределами. Сегодняшний шаг к достижению соглашения с Valneva еще больше расширяет портфель вакцин", - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС уже договорился о поставках COVID-вакцин с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac и Moderna, также завершены предварительные переговоры с компанией Novavax.

Напомним, сегодня европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Кроме того, недавно Еврокомиссия договорилась с Pfizer и BioNTech о закупке еще 300 млн доз вакцины от коронавируса.

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