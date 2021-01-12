ЄС завершив попередні переговори ще з одним розробником COVID-вакцини

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Європейська комісія завершила попередні переговори з ще одним розробником потенційної вакцини від коронавірусу. ЄС може закупити COVID-вакцину французької фармацевтичної компанії Valneva.

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

Єврокомісія домовилася з Valneva про закупівлю 30 млн доз потенційної вакцини для всіх країн ЄС, а надалі планують закупити ще стільки ж доз.

"Триваюча пандемія коронавірусу в Європі та всьому світу робить як ніколи важливим, щоб всі держави ЄС мали доступ до максимально широкого портфеля вакцин, щоб допомогти захистити людей в Європі та за її межами. Сьогоднішній крок до досягнення угоди з Valneva ще більше розширює портфель вакцин", - заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

В Єврокомісії зазначили, що ЄС вже домовився про постачання COVID-вакцин з компаніями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac та Moderna, також завершено попередні переговори з компанією Novavax.

Нагадаємо, сьогодні європейський регулятор отримав заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Крім того, нещодавно Єврокомісія домовилася з Pfizer та BioNTech про закупівлю ще 300 млн доз вакцини від коронавірусу.