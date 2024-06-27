ЄС засудив блокування низки європейських ЗМІ в Росії, але одна країна висловилася проти

Європейський Союз засуджує абсолютно необґрунтоване рішення Кремля заблокувати доступ до 81 європейських ЗМІ на теренах Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Єврокомісії у соцмережі Х.
Зазначається, що це рішення "ще більше обмежує і без того жорстко контрольований, обмежений і підданий цензурі доступ російського населення до незалежної і вільної інформації".
Водночас, ЄС не зміг висловити свій осуд від імені всіх 27 країн-членів через позицію Угорщини. Тому заяву з осудом було опубліковано від імені високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.
"Це рішення додатково обмежує доступ до вільної та незалежної інформації та посилює і без того жорстку цензуру ЗМІ в Росії. Заборонені європейські ЗМІ працюють за журналістськими принципами та стандартами. Вони надають фактичну інформацію також і російській аудиторії, зокрема про незаконну агресійну війну Росії проти України", - йдеться у заяві Борреля.
У заяві високого представника також наголошується, що російські дезінформаційні та пропагандистські ЗМІ, щодо яких ЄС раніше запровадив санкції, не є вільними та незалежними засобами масової інформації. Їхнє мовлення в ЄС було призупинено, оскільки ці ЗМІ перебувають під контролем російської влади і відіграють важливу роль у підтримці війни проти України.
"Повага до свободи слова та засобів масової інформації є ключовою цінністю для ЄС. Брюссель продовжуватиме підтримувати доступність фактичної інформації для аудиторії в Росії", - йдеться у заяві Борреля.
Влада Росії 25 червня повідомила про намір заблокувати на теренах країни доступ до сайтів та медіаресурсів 81 видання з країн Євросоюзу.
Під заборону потраплять видання з Німеччини, Франції, Іспанії, Італії, Чехії, Швеції, Польщі та Фінляндії, а також загальноєвропейських медіа. Серед них - Der Spiegel, El Mundo, El Pais, La Stampa, La Repubblica, Helsingin Sanomat, Le Monde, Agence France-Presse, Politico, Euobserver, литовське агентство LRT, естонська версія порталу Delfi, держтелерадіокомпанія ORF з Австрії та інші.
Таке рішення ухвалили у відповідь на блокування на території ЄС сайтів пропагандистського Voice of Europe, російського держагентства "РИА Новости", а також видань "Известия" та "Российская газета", яке що набуло чинності 25 червня.
26 червня МЗС Італії засудило рішення Москви обмежити мовлення на території РФ понад 80 європейських ЗМІ.
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