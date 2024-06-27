ЕС осудил блокировку ряда европейских СМИ в России, но одна страна высказалась против

Европейский Союз осуждает абсолютно необоснованное решение Кремля заблокировать доступ к 81 европейским СМИ на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской комиссии в соцсети Х.
Отмечается, что это решение "еще больше ограничивает и без того жестко контролируемый, ограниченный и подвергнутый цензуре доступ российского населения к независимой и свободной информации".
В то же время, ЕС не смог выразить свое осуждение от имени всех 27 стран-членов из-за позиции Венгрии. Поэтому заявление с осуждением было опубликовано от имени высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
"Это решение дополнительно ограничивает доступ к свободной и независимой информации и усиливает и без того жесткую цензуру СМИ в России. Запрещенные европейские СМИ работают по журналистским принципам и стандартам. Они предоставляют фактическую информацию также и российской аудитории, в частности о незаконной агрессивной войне России против Украины", - говорится в заявлении Борреля.
В заявлении высокого представителя также отмечается, что российские дезинформационные и пропагандистские СМИ, в отношении которых ЕС ранее ввел санкции, не являются свободными и независимыми средствами массовой информации. Их вещание в ЕС было приостановлено, поскольку эти СМИ находятся под контролем российских властей, а также играют важную роль в поддержке войны против Украины.
"Уважение к свободе слова и средств массовой информации является ключевой ценностью для ЕС. Брюссель будет продолжать поддерживать доступность фактической информации для аудитории в России", - отмечается в заявлении Борреля.
Власти России 25 июня сообщили о намерении заблокировать на территории страны доступ к сайтам и медиаресурсам 81 издания из стран Евросоюза.
Под запрет попадут издания из Германии, Франции, Испании, Италии, Чехии, Швеции, Польши и Финляндии, а также общеевропейских медиа. Среди них - Der Spiegel, El Mundo, El Pais, La Stampa, La Repubblica, Helsingin Sanomat, Le Monde, Agence France-Presse, Politico, Euobserver, литовское агентство LRT, эстонская версия портала Delfi, гостелерадиокомпания ORF из Австрии и другие.
Такое решение было принято в ответ на блокировку на территории ЕС сайтов пропагандистского Voice of Europe, российского госагентства "РИА Новости", а также изданий "Известия" и "Российская газета", которая вступила в силу 25 июня.
26 июня МИД Италии осудил решение Москвы ограничить вещание на территории РФ более 80 европейских СМИ.
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