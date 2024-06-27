ЕС осудил блокировку ряда европейских СМИ в России, но одна страна высказалась против

Отмечается, что это решение "еще больше ограничивает и без того жестко контролируемый, ограниченный и подвергнутый цензуре доступ российского населения к независимой и свободной информации".

В то же время, ЕС не смог выразить свое осуждение от имени всех 27 стран-членов из-за позиции Венгрии. Поэтому заявление с осуждением было опубликовано от имени высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Это решение дополнительно ограничивает доступ к свободной и независимой информации и усиливает и без того жесткую цензуру СМИ в России. Запрещенные европейские СМИ работают по журналистским принципам и стандартам. Они предоставляют фактическую информацию также и российской аудитории, в частности о незаконной агрессивной войне России против Украины", - говорится в заявлении Борреля.

В заявлении высокого представителя также отмечается, что российские дезинформационные и пропагандистские СМИ, в отношении которых ЕС ранее ввел санкции, не являются свободными и независимыми средствами массовой информации. Их вещание в ЕС было приостановлено, поскольку эти СМИ находятся под контролем российских властей, а также играют важную роль в поддержке войны против Украины.

"Уважение к свободе слова и средств массовой информации является ключевой ценностью для ЕС. Брюссель будет продолжать поддерживать доступность фактической информации для аудитории в России", - отмечается в заявлении Борреля.