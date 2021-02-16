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ЄС запустить програму з вивчення мутацій коронавірусу

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 16 лютого 2021 09:33
ЄС запустить програму з вивчення мутацій коронавірусу Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський союз запустить програму з вивчення мутацій коронавірусу для підготовки вакцин другого покоління. Запуск планується 18 лютого.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Reuters.

Ця програма отримала назву HERA incubator, вона об'єднає органи охорони здоров'я та лабораторії європейських країн і матиме власне фінансування, сказала вона.

"На даний момент паралельно із зусиллями, що робляться щодо розробки нинішніх вакцин, ми повинні допомогти промисловим компаніям розвивати потужності для виробництва вакцин другого покоління", - сказала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії.

Також в Мексиці вперше підтвердили "британську" мутацію коронавірусу.

У ВООЗ раніше повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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