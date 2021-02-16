ЄС запустить програму з вивчення мутацій коронавірусу

Європейський союз запустить програму з вивчення мутацій коронавірусу для підготовки вакцин другого покоління. Запуск планується 18 лютого.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Reuters .

Ця програма отримала назву HERA incubator, вона об'єднає органи охорони здоров'я та лабораторії європейських країн і матиме власне фінансування, сказала вона.

"На даний момент паралельно із зусиллями, що робляться щодо розробки нинішніх вакцин, ми повинні допомогти промисловим компаніям розвивати потужності для виробництва вакцин другого покоління", - сказала голова Єврокомісії.