ЕС запустит инвестиционный пакет для Украины размером 6,5 млрд евро

Европейский союз запустит инвестиционный пакет для Украины размером в 6,5 млрд евро. План в рамках сотрудничества со странами Восточного партнерства будет подкреплен программой грантов и банковских гарантий.

Об этом накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12 октября, рассказал журналистам один из высоких чиновников Евросоюза, передает корреспондент РБК-Украина .

"Будет запущен инвестиционный пакет на 6,5 млрд евро, в рамках экономического и инвестиционного плана, направленного на стимулирование государственных и частных инвестиций (в экономику Украины, - ред.)", - сказал представитель ЕС.

Речь идет о новой повестке дня в отношениях ЕС со странами Восточного партнерства, объявленной в начале июля. Она будет подкреплена программой грантов и банковских гарантий на 2,3 млрд евро, которые по оценкам Еврокомиссии, смогут в будущем обеспечить 17 млрд евро инвестиций. Все эти суммы разделяются между странами-участниками Восточного партнерства.