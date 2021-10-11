UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС запустит инвестиционный пакет для Украины размером 6,5 млрд евро

Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Европейский союз запустит инвестиционный пакет для Украины размером в 6,5 млрд евро. План в рамках сотрудничества со странами Восточного партнерства будет подкреплен программой грантов и банковских гарантий.

Об этом накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12 октября, рассказал журналистам один из высоких чиновников Евросоюза, передает корреспондент РБК-Украина.

"Будет запущен инвестиционный пакет на 6,5 млрд евро, в рамках экономического и инвестиционного плана, направленного на стимулирование государственных и частных инвестиций (в экономику Украины, - ред.)", - сказал представитель ЕС.

Речь идет о новой повестке дня в отношениях ЕС со странами Восточного партнерства, объявленной в начале июля. Она будет подкреплена программой грантов и банковских гарантий на 2,3 млрд евро, которые по оценкам Еврокомиссии, смогут в будущем обеспечить 17 млрд евро инвестиций. Все эти суммы разделяются между странами-участниками Восточного партнерства.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украиной в конце октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз