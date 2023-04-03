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У ЄС запустили новий контрольний показник для зрідженого газу, щоб уникнути стрибків цін

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Брюссель, Понеділок 03 квітня 2023 12:33
У ЄС запустили новий контрольний показник для зрідженого газу, щоб уникнути стрибків цін Фото: скраплений газ в ЄС коштує дешевше за трубопровідний
Автор: Олександр Білоус

У Європі з'явився новий орієнтир для зрідженого природного газу (ЗПГ), який, як сподіваються регулюючі органи, допоможе ринку позбутися різких стрибків цін, що спостерігалися минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство Європейського Союзу із співробітництва органів регулювання енергетики представило у нову шкалу цін. За його даними, ЗПГ продається зі знижкою 9,57 євро за мегават-годину в порівнянні з контрактом на місяць вперед на хабі TTF.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити велику прозорість витрат та допомогти захистити ринок ЗПГ від коливань цін, які обрушилися на ф'ючерсний ринок TTF минулого року, що призвело до різкого збільшення рахунків за електроенергію для споживачів. Після вторгнення Росії в Україну ЄС перейшов від трубопровідного газу до ЗПГ. Тим не менш, залишаються питання щодо того, якою мірою трейдери будуть використовувати новий стандарт.

Оцінка ACER цін на ЗПГ складається із середньозваженої ціни щоденних спотових транзакцій ЗПГ та заснована на угодах, укладених та заявлених до постачання до ЄС.

Агентство щодня публікує ціни на ЗПГ для північно-західної та південної Європи, а з 8 березня також єдину ціну на ЗПГ для ЄС. У п'ятницю, 31 березня, газ був оцінений у 38,27 євро за мегават-годину.

Intercontinental Exchange Inc. почала пропонувати європейські ф'ючерси на ЗПГ 5 грудня. Контракти - окремі для північно-західної та південно-західної Європи - ґрунтуються на оцінках цін від Spark Commodities. S&P Global Commodity Insights також публікує власні оцінки цін на ЗПГ у регіоні.

Нагадаємо, Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти російські постачання зрідженого газу без введення нових енергетичних санкцій.

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