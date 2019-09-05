ЕС запустил контртеррористический реестр

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Он создан для обмена информацией между странами ЕС о подготовке терактов

В четверг, 5 сентября, агентство Европейского союза по судебному сотрудничеству запустило единый контртеррористический реестр для обмена информацией о подготовке терактов со стороны террористов в странах ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EU Reporter.

Отмечается, что единый реестр позволит странам ЕС оперативно делиться информацией о подготовке террористических преступлений.

"Новый контртеррористический реестр, запущенный сегодня, позволит делать это (разоблачать террористов - ред.) более эффективно и результативно, поскольку Евроюст сможет лучше выявлять связи между террористическими делами в разных государствах-членах и обеспечивать своевременную обратную связь с национальными властями, а также предпринимать необходимые меры", - говорится в сообщении.

Выступая во время официального запуска реестра, комиссар ЕС по безопасности Джулиан Кинг сказал, что единый реестр поможет заблаговременно разоблачать планы террористов и улучшить безопасность в целом в ЕС.

"Новый контртеррористический реестр поможет устанавливать связи террористов, чтобы они не остались безнаказанными. Этот новый инструмент - еще один блок в нашем Союзе безопасности", - заявил он.

Также отмечается, что после терактов во Франции в ноябре 2015 года Франция, Германия, Испания, Бельгия, Италия, Люксембург и Нидерланды выступили с инициативой создания антитеррористического реестра на заседании Евроюста.

Напомним, ранее Еврокомиссия назначила специального советника президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Он будет консультировать по вопросам стратегии и приоритетов в Украине после президентских и парламентских выборов в стране в этом году.