ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС запустил контртеррористический реестр

Новости » В мире    05.09.2019 - 22:04
ЕС запустил контртеррористический реестр
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Он создан для обмена информацией между странами ЕС о подготовке терактов

В четверг, 5 сентября, агентство Европейского союза по судебному сотрудничеству запустило единый контртеррористический реестр для обмена информацией о подготовке терактов со стороны террористов в странах ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EU Reporter.

Отмечается, что единый реестр позволит странам ЕС оперативно делиться информацией о подготовке террористических преступлений.

"Новый контртеррористический реестр, запущенный сегодня, позволит делать это (разоблачать террористов - ред.) более эффективно и результативно, поскольку Евроюст сможет лучше выявлять связи между террористическими делами в разных государствах-членах и обеспечивать своевременную обратную связь с национальными властями, а также предпринимать необходимые меры", - говорится в сообщении.

Выступая во время официального запуска реестра, комиссар ЕС по безопасности Джулиан Кинг сказал, что единый реестр поможет заблаговременно разоблачать планы террористов и улучшить безопасность в целом в ЕС.

"Новый контртеррористический реестр поможет устанавливать связи террористов, чтобы они не остались безнаказанными. Этот новый инструмент - еще один блок в нашем Союзе безопасности", - заявил он.

Также отмечается, что после терактов во Франции в ноябре 2015 года Франция, Германия, Испания, Бельгия, Италия, Люксембург и Нидерланды выступили с инициативой создания антитеррористического реестра на заседании Евроюста.

Напомним, ранее Еврокомиссия назначила специального советника президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Он будет консультировать по вопросам стратегии и приоритетов в Украине после президентских и парламентских выборов в стране в этом году.

Еврокомиссия разрешила экспорт овощей и фруктов из Украины В Евросоюзе поддержали запуск ВАКС в Украине
Новости Украины ЕвросоюзТерроризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь