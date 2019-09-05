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ЄС запустив контртерористичний реєстр

Новини » В світі    05.09.2019 - 22:04
ЄС запустив контртерористичний реєстр
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Він створений для обміну інформацією між країнами ЄС про підготовку терактів

У четвер, 5 вересня, агентство Європейського союзу з судового співробітництва запустило єдиний контртерористичний реєстр для обміну інформацією про підготовку терактів з боку терористів в країнах ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Reporter.

Зазначається, що єдиний реєстр дозволить країнам ЄС оперативно ділитися інформацією про підготовку терористичних злочинів.

"Новий контртерористичний реєстр, запущений сьогодні, дозволить робити це (викривати терористів - ред.) більш ефективно і результативно, оскільки Євроюст зможе краще виявляти зв'язки між терористичними справами в різних державах-членах і забезпечувати своєчасний зворотний зв'язок з національними владами, а також вживати необхідні заходи", - йдеться в повідомленні.

Виступаючи під час офіційного запуску реєстру, комісар ЄС з безпеки Джуліан Кінг сказав, що єдиний реєстр допоможе завчасно викривати плани терористів і поліпшити безпеку в цілому в ЄС.

"Новий контртерористичний реєстр допоможе встановлювати зв'язки терористів, щоб вони не залишилися безкарними. Цей новий інструмент - ще один блок в нашому Союзі безпеки", - заявив він.

Також зазначається, що після терактів у Франції у листопаді 2015 року Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Італія, Люксембург і Нідерланди виступили з ініціативою створення антитерористичного реєстру на засіданні Євроюсту.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія призначила спеціального радника президента Єврокомісії у відносинах з Україною. Він буде консультувати з питань стратегії і пріоритетів в Україні після президентських і парламентських виборів у країні в цьому році.

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