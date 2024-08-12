ЄС запускає гуманітарну ініціативу щодо розмінування в Україні, виділивши 2 млн євро

Проєкт, що здійснюється за підтримки Служби інструментів зовнішньої політики Єврокомісії (FPI), спрямований на очищення територій, які постраждали від мін і боєприпасів, що не розірвалися.

У рамках ініціативи в Україну буде направлено 16 бельгійських вівчарок малінуа разом із вісьмома українськими наставниками. Усі вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі. Ці команди займуться розмінуванням звільнених територій, включно з Миколаївською, Херсонською та Харківською областями, які сильно постраждали внаслідок війни.

Більшість наставників раніше навчалися в Сумському національному аграрному університеті України, де вони не тільки оволоділи навичками дресирування, а й пройшли курси ручного розмінування.

Проєкт реалізується у співпраці з гуманітарними організаціями APOPO, яка спеціалізується на використанні тварин для розмінування, та Консультативною групою з мін (MAG). Собачі команди допоможуть прискорити процес розмінування і зробити його більш точним, що особливо важливо в умовах складного рельєфу і густої рослинності.