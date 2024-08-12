ЕС запускает гуманитарную инициативу по разминированию в Украине, выделив 2 млн евро

Проект, который осуществляется при поддержке Службы инструментов внешней политики Еврокомиссии (FPI), направлен на очистку территорий, пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках инициативы в Украину будут направлены 16 бельгийских овчарок малинуа вместе с восемью украинскими наставниками. Все они прошли интенсивную пятимесячную подготовку в Камбодже. Эти команды займутся разминированием освобожденных территорий, включая Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области, которые сильно пострадали в результате войны.

Большинство наставников ранее обучались в Сумском национальном аграрном университете Украины, где они не только овладели навыками дрессировки, но и прошли курсы ручного разминирования.

Проект реализуется в сотрудничестве с гуманитарными организациями APOPO, которая специализируется на использовании животных для разминирования, и Консультативной группой по минам (MAG). Собачьи команды помогут ускорить процесс разминирования и сделать его более точным, что особенно важно в условиях сложного рельефа и густой растительности.